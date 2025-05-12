Эти автомобили особенно любят таксисты

НСТ: в такси по-прежнему лидируют «европейцы», но уже много и китайских авто

По информации Национального совета такси (НСТ), основной костяк автопарков в сфере таксомоторных перевозок по-прежнему составляют автомобили европейских брендов. Как сообщили в ассоциации, на каждые четыре европейские машины приходится две китайские и полторы российских. Китайские автомобили постепенно укрепляют свои позиции в такси – у 23% опрошенных компаний они занимают не менее половины всего автопарка. Российские модели также остаются востребованными – 32% таксопарков продолжают использовать технику отечественного производства.

Эти данные были получены по итогам опроса, охватившего 100 крупнейших операторов таксомоторных перевозок в стране.

Как отмечают эксперты, европейские автомобили остаются в приоритете из-за их оптимального баланса между затратами и доходностью. Многие компании продолжают эксплуатировать машины, приобретенные в последние 3–5 лет, а также ищут возможности закупки европейских моделей, несмотря на сложную ситуацию с поставками.

Представители отрасли подчеркивают, что таксопаркам необходим широкий выбор автомобилей – как по классу, так и по цене. В связи с этим большинство перевозчиков не поддерживают обсуждаемый в Госдуме законопроект, предполагающий обязательную локализацию автомобилей в такси.

Проект закона предусматривает, что с 1 октября 2025 года в такси смогут работать только те автомобили, которые имеют уровень локализации не менее 3200 баллов или произведены в рамках СПИК в период с 2022 по 2025 годы.

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Источник: РИА «Новости»