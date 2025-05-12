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Вскрыли двигатель на 10-летней Весте — что обнаружилось?

«За рулем» рассказал, что случилось с двигателем Lada Vesta через 165 тысяч км

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Лада Веста с пробегом 165 800 км: что показало вскрытие двигателя

В этом году седану Lada Vesta из редакционного парка «За рулем» исполняется десять лет, к настоящему моменту эксперты издания накатали на ней 165 800 км. Двигатель 1.6, работающий в паре с роботом, начал требовать долива масла между ТО еще до 60 тысяч км, однако после этой отметки масложор не прогрессировал. Но за недавнюю поездку с несильно нагруженным прицепом на пару сотен километров Веста вдруг выпила разом под литр масла.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Отчасти такой расход можно списать на неоптимальный режим работы двигателя. Оказалось, что алгоритм роботизированной коробки для таких условий не подходит. Автоматика переключает передачи на очень высоких оборотах, на трассе в принципе не включает пятую и норовит соскочить на третью на малейшем подъеме. Выход, чтобы не слушать рев мотора и не жечь лишний бензин, один – перейти в ручной режим. Тяги вполне хватает, если переключаться на 3500 об/мин.

Подкапотное пространство редакционной Весты с мотором 1.6
Подкапотное пространство редакционной Весты с мотором 1.6

Эксперт отмечает, что двигатель автомобиля всегда обслуживался своевременно и согласно регламенту. В тяжелых испытаниях, вроде «60 часов За рулем», машина не участвовала, в серьезных пробках бывала редко, а последние пять лет ездит преимущественно в загородном режиме. Никаких тревожных сигналов, помимо внезапного вернувшегося масложора, мотор не подавал.

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Но, конечно, после этой поездки мы решили в него заглянуть. Открываем капот... За 9,5 лет подкапотное пространство неоднократно мыли, но спасает это ненадолго, отмечает Милешкин. Причина – в некачественном уплотнении передней кромки капота. Оно менялось несколько раз, но существенно лучше не стало. Что ж, не снимая двигатель с машины, демонтируем головку блока и поддон картера – и вынимаем поршни с шатунами.

Что показало вскрытие? Читаем в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8086
12.05.2025 
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-71