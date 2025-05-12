Обновленная версия флагманского седана Volvo вышла на рынок

Обновленный Volvo S90 дебютировал на рынке Китая с двумя силовыми установками

Недавно в Китае состоялся дебют нового Volvo S90, который ранее был представлен на глобальной арене. Ожидается, что цена на автомобиль будет объявлена позже, однако уже известны характеристики.

Базовый вариант S90 будет оснащен 2,0-литровым двигателем, который развивает 250 л.с., тогда как гибридный вариант способен выдавать 455 л.с.

Volvo S90

Модель оснащена системой помощи водителю Pilot Assist, которая включает функции удержания в полосе, автоматического следования и торможения.

Кроме того, обновились центральная консоль, медиасистема с экраном на 11,2 дюйма и «хрустальный» рычаг переключения передач, при этом сиденья остались прежними.

Volvo S90

В 2025 году обновление модели коснется передней части, где появятся модернизированные фары, новый бампер и более агрессивные воздухозаборники, сохранившие характерный «Молот Тора». Силуэт кузова остается прежним, но появляются новые колесные диски.

Интерьер Volvo S90

Сзади разместятся фонари с обновленным дизайном, перекликающимся с фарами, а также спортивный «утиный хвост».

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Источник: Autohome