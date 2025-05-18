Первый в мире реактивный летающий байк — видео!

Компания Volonaut Airbike показала в движении реактивный летающий мотоцикл

Пока одни разработчики силятся создать летающий автомобиль, другие обращаются в сторону мотоциклов – и этому есть объяснение. Мотоциклы, если иметь в виду транспортное средство, на котором вы сидите верхом, а не развалившись в кресле, гораздо легче. Именно малый вес ставит во главу угла компания Volonaut, представляя свой летающий мотоцикл Volonaut Airbike.

В компании утверждают, что их Airbike «в семь раз легче обычного мотоцикла» – в том числе благодаря широкому использованию углеволокна и технологии 3D-печати. Пресс-служба сообщает, что показанный в видео байк – это полностью функциональный экземпляр, способный разогнаться до 190 км/ч, используя реактивную тягу.

Да-да, если различного рода коптеры и ховеры с мотоциклетной посадкой, генерирующие подъемную силу несколькими комплектами подъемных винтов, мы видели уже не раз (Калашников, Hoversurf, Xturismo), то реактивная тяга в данном контексте – это что-то куда более редкое. И если уж ни один «винтовой» байк не добрался до серии, может, у реактивного больше шансов?

Пока это слишком глобальный вопрос. Потому что есть множество других вопросов – помельче, но принципиальных: безопасность, дальность полета, используемое топливо, надежность и частота обслуживания реактивного двигателя... Но вообще проект интересный. Обратите внимание – райдер наклоняется в поворотах, как на наземном мотоцикле. Это обстоятельство едва ли позволит вам быстро пересесть на такую штуку со своей Ямахи или Ижа, но смотрится органично и здорово... Покатали бы свою девушку на таком?

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Источник: Jalopnik, Hi-Tech Mail