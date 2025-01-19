Российский летающий автомобиль ИФ-9 показали в городской среде

Максим Кадаков: Пилот автомобиля ИФ-9 должен быть ловким и не слишком упитанным

Летающие автомобили на протяжении долгого времени пытаются претворить в жизнь самые разные инженерные коллективы, но раз уж в дело активно включился Китай, то, вероятно, счет пошел на месяцы.

ИФ-9

Попавшее в этот тренд творение московского конструкторского бюро «Филатов» под названием ИФ-9 вызвало массу откликов – даже в Госдуме высказались. Свой взгляд на эту разработку опубликовал и главред нашего издания.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»

– Ну вот, и мы дожили до летающих автомобилей. Московское конструкторское бюро «Филатов», которое основали выпускники моей родной Бауманки, готовит к первым летным испытаниям прототип летающего автомобиля ИФ-9.

Пока это лишь макет. Точнее, модель – в масштабе 1:5. Машина задумана как двухместная. Без дверей: откидывается только прозрачный колпак. Так что пилоты должны быть ловкими и не слишком упитанными.

Двигатели с винтами увеличенного диаметра «упакованы» в пределах кузова в специальных отсеках – и раскрываются при переводе автомобиля в авиарежим.

Не уверен, что схема с четырьмя винтами – наиболее удачная. Скорее, наоборот. В частности, по безопасности.

Впрочем, ИФ-9 оборудован оригинальной системой спасения: в случае чего кабина-капсула отстреливается вверх с помощью пиропатронов (пилоты должны еще и неслабую подготовку иметь), после чего опускается на парашютах. А перед самой землей срабатывает пиротехническая система гашения скорости – для более мягкой посадки. Посмотрим, что покажут испытания. А вы на такой капсуле полетали бы?

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Источник: Максим Кадаков

Видео: Дизайн-конструкторское бюро «Филатов»