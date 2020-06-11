Российский летающий мотоцикл разбился на испытаниях

Судя по видео, пилот заметил отказ барометра, о чем пытался дать понять жестами...

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Летающий электрический мотоцикл Scorpion-3, разработанный российской компанией Hoversurf, потерпел крушение не тестах в Дубае. Видео аварии разместил в Facebook генеральный директор компании Александр Атаманов, выразив уверенность, что это повысит доверие к компании: известно, что неудачи случаются, но большинство компаний предпочитают их скрывать.

Глава Hoversurf отметил, что благодаря автоматике и системам пассивной безопасности пилот Scorpion-3 остался жив, а полученный опыт компания использует для улучшения новых моделей. В качестве причины аварии Атаманов указал отказ барометра.

Ховербайк Scorpion-3 был представлен еще в 2017 году и за несколько месяцев собрал почти 2000 предзаказов при цене около 60 000 долларов. Среди заказчиков значились полиция Дубая, шерифы южных штатов США и частные лица. Байк может перевозить одного или двух человек на расстояние до 21 км при скорости 70 км/ч. Сам аппарат весит 104 кг. Лицензия пилота для управления Scorpion-3 не требуется.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Scorpion-3 должен появиться в продаже.

Видео: YouTube, канал Videokings