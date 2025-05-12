В России снова можно купить надежный японский кроссовер по адекватной цене

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В продаже появились новые кроссоверы Nissan X-Trail по цене от 3 045 000 рублей

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Nissan X-Trail, один из самых популярных кроссоверов в России, все еще доступен для покупки новым. На классифайдах можно найти множество предложений на X-Trail четвертого поколения, с ценами, начинающимися от 3 045 000 рублей.

Если сравнивать цены с моделями китайских производителей, то базовая версия Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 370 000 рублей, Jetour X90 Plus – от 3 479 900 рублей, а Geely Atlas – от 3 512 990 рублей.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
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Одно из предложений из Владивостока включает в себя праворульную семиместную версию Nissan X-Trail с таким оснащением, как кожаный салон, мультимедийная система с большим дисплеем, камера кругового обзора и электропривод багажника. Другой вариант, с левым рулем, в Новосибирске стоит на 5000 рублей больше и предлагает расширенные функции, включая панорамный люк и бесключевой доступ.

Интерьер Nissan X-Trail
Интерьер Nissan X-Trail

Одним из самых доступных предложений в Москве является новый X-Trail за 3 277 500 рублей под заказ. В других городах, таких как Барнаул и Хабаровск, цены начинаются от 3 449 000 рублей. Есть машины в наличии в крупных городах, включая Владивосток, Уфу, Челябинск и другие.

По техническим характеристикам предлагаемые X-Trail могут быть «мягкими» или «последовательными» гибридами. Первый тип оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 163 л. с. и вариатором, а второй тип использует систему E-Power с двумя электродвигателями на 340 л. с. и ДВС в роли генератора.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 1182
12.05.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+5