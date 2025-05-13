«Формула-1» — смотрим новый трейлер блокбастера с Брэдом Питтом

Опубликован третий трейлер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом, выходящий 27 июня

27 июня на экраны выйдет фильм «Формула-1» (в оригинале – «F1»), где главную роль сыграет Брэд Питт. В преддверии этого Apple Original Films и и Warner Brothers опубликовали третий трейлер картины, дающий еще чуть более полное представление о том, что нас ждет. Как мы уже знаем, герой Питта – это гонщик Сонни Хейс, «сбитый летчик», в свое время блиставший, но в Формуле-1, вершине автоспорта, успеха не добившийся.

И вот босс формульной команды APX GP (роль исполняет Хавьер Бардем) приглашает Хейса стать партнером своего второго пилота – очень быстрого новичка, которого играет Демсон Идрис. И да, APX GP – команда вымышленная, но в третьем трейлере на построении перед стартом Гран-при мы видим реальных пилотов – Ферстаппена, Переса, Алонсо и прочих – да и болиды показаны в ливреях, максимально близких к тем, что были в прошлом году...

Много времени посвящено гоночному инженеру Хейса – эта роль досталась Керри Кондон. Она старается убедить пилота старой закалки, «волка-одиночку» в том, что Ф-1 – это командный вид спорта, и без поддержки коллег его первый сезон в Королевских автогонках окажется провальным – и последним. Но мы-то с вами знаем, что команда в Формуле-1 – понятие сложное: всегда есть второй пилот, который тоже призван работать на общий результат, но знает, что его главный соперник – в соседнем боксе на точно такой же машине...

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Источник: FRESH Trailers