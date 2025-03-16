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Фильм «F1» с Брэдом Питтом — новый трейлер на русском!

Вышел новый трейлер художественного фильма «F1» с Брэдом Питтом в главной роли

Буквально в эти выходные стартовал новый сезон Формулы-1, а незадолго до этого Apple Studios выпустила новый трейлер ожидаемого фильма «F1», главную роль в котором сыграл Брэд Питт. Как известно, режиссером картины выступил Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик», 2022), а консультантом являлся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

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Если первый трейлер был довольно кратким и давал лишь хайлайты ожидаемого зрелища, новый ролик позволяет составить более полное впечатление о фабуле фильма. Герой Питта, гонщик Сонни Хейс является мастеровитым пилотом, но до Формулы-1, вершины автоспорта, так и не добравшимся. Босс одной из команд Ф-1 приглашает Хейса стать партнером своего второго пилота – очень быстрого новичка, которого играет Демсон Идрис.

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Фильм снимался на реальных трассах Ф-1, машины очень напоминают те, что сегодня используются в «королевских автогонках», а показанный трейлер сообщает очень много динамики и драматичных сюжетных поворотов. Едва ли поклонники настоящих автогонок могут ждать от этого фильма какой-то значительной реалистичности, но посмотреть его все равно будет очень интересно. Знакомимся с трейлером и ждем 27 июня, когда картина выйдет в прокат... Всех со стартом сезона Ф-1!

Источник: The Drive, СМОТРИ

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Кинопоиск
Количество просмотров 6
16.03.2025 
Фото:Кинопоиск
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