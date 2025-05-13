Названы самые доступные новые кроссоверы на российском рынке

Autonews: топ-5 китайских кроссоверов по цене до 2,5 млн рублей в 2025 году

В 2025 году на российском авторынке за сумму в 2,5 млн рублей можно приобрести не только подержанный, но и новый кроссовер. Портал Autonews.ru составил перечень из пяти китайских моделей, доступных в этом ценовом диапазоне.

Первым в списке идет BAIC X55, который по своим размерам сопоставим с Toyota RAV4. Оснащен 1,5-литровым турбомотором Magic Core мощностью 177 л. с. и крутящим моментом 300 Н·м, с турбиной изменяемой геометрии. Коробка передач – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Спереди установлена подвеска McPherson, а сзади – многорычажная. Для комплектации Elite цена составляет 2,5 млн рублей, а версия Luxury доступна за 2,215 млн рублей в регионах, например, в Туле.

Следующий в списке, Kaiyi X7 Kunlun, создан на платформе Chery Tiggo 8 и выделяется дизайном от ателье Pininfarina. У него есть 1,6-литровый турбомотор на 186 л. с. или 2,0-литровый на 238 л. с. Оба двигателя работают в паре с семиступенчатым роботом Getrag. Внутреннее пространство включает вентиляцию сидений, но лишено третьего ряда и премиальных материалов. Стоимость машины составляет 2,499 млн рублей.

SWM G05 Pro – семиместный кроссовер, внешне напоминающий Mercedes-Benz GLE. У него 1,5-литровый турбодвигатель на 139 л. с. и 212 Н·м с семиступенчатым роботом. Цена модели – 1,8 млн рублей, однако владельцы отмечают недостатки, такие как плохая работа климат-контроля и узкие кресла.

Omoda C5 FL после рестайлинга 2024 года предлагает 1,5-литровый двигатель на 147 л. с. с вариатором и 1,6-литровый на 150 л. с. с роботом. Его цена составляет 2,169 млн рублей с учетом скидок.

Наконец, GAC GS3, появившийся в 2024 году, конкурирует с Geely Coolray и оснащен 1,5-литровым турбомотором на 170 л. с. и 250 Н·м с семиступенчатым роботом. Комплектация GB стоит 2,449 млн рублей и включает в себя климат-контроль, панорамную крышу и камеру заднего вида.

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Источник: Autonews