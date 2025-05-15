Такого еще не было: Руссо-Балты выпустят на современную гоночную трассу!

На трассе Moscow Raceway пройдет показ машин Руссо-Балт из фильма «Битва Моторов»

24 мая на трассе Moscow Raceway состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость REC. Мощнейшие спортпрототипы известнейших марок, новинки российской техники, множество активностей для зрителей – но не только. Как стало известно «За рулем», на открытие сезона организаторы готовят большой сюрприз. Впервые в программе российских автогонок зрелищный старт современного пелотона пройдет за историческими болидами, символизирующий связь времен и спортивного духа поколений.

Старт 4-часового марафона дадут в 17:30, а за час до старта на трассу выедут исторические машины

Организаторы REC подчеркивают, что российский автоспорт тесно связан именно с автогонками категории «эндуранс». Возвращаясь к истории отечественного автомобилестроения и автоспорта, Российская серия гонок на выносливость проведет по современному гоночному треку показательный проезд реплик исторических гоночных машин.

Настоящую «большую гонку» откроют реплики автомобилей начала XX века: гроза гоночных трасс Blitzen Benz (на фото ниже), гоночный Руссо-Балт С24/58, известный как «Русский огурец», и Руссо-Балт С24/55 – участник легендарной гонки в Монако 1912 года.

Машины были созданы по историческим чертежам для съемок масштабного фильма «Битва моторов» производства кинокомпании «Централ Партнершип» и компании «Кинослово» при поддержке Фонда кино. Здесь вы можете фото со съемочной площадки – так автомобили будут смотреться в фильме.

Реплики построены конструкторским бюро Игоря Ермилина, одного из лучший российских автомобильных конструкторов, создавшего, в том числе, и ту самую знаменитую «Марусю», участвующую в Российской серии гонок на выносливость.

Режиссер фильма Илья Маланин и конструктор Игорь Ермилин планируют лично присутствовать на мероприятии и подробно рассказать зрителям и представителям СМИ о ретроавтомобилях и их участии в съемках «Битвы моторов». Кроме того, ожидается, что сам Ермилин, а также гонщик из Новороссийска, призер Российской серии гонок на выносливость 2024 года Андрей Бимоканов, и постановщик трюков фильма, трехкратный обладатель «каскадерского Оскара» (премии Taurus) Мартин Иванов будут пилотами ретроавтомобилей. Встречаемся 24 мая на Moscow Raceway!