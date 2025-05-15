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Такого еще не было: Руссо-Балты выпустят на современную гоночную трассу!

На трассе Moscow Raceway пройдет показ машин Руссо-Балт из фильма «Битва Моторов»

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24 мая на трассе Moscow Raceway состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость REC. Мощнейшие спортпрототипы известнейших марок, новинки российской техники, множество активностей для зрителей – но не только. Как стало известно «За рулем», на открытие сезона организаторы готовят большой сюрприз. Впервые в программе российских автогонок зрелищный старт современного пелотона пройдет за историческими болидами, символизирующий связь времен и спортивного духа поколений.

Старт 4-часового марафона дадут в 17:30, а за час до старта на трассу выедут исторические машины
Старт 4-часового марафона дадут в 17:30, а за час до старта на трассу выедут исторические машины
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Организаторы REC подчеркивают, что российский автоспорт тесно связан именно с автогонками категории «эндуранс». Возвращаясь к истории отечественного автомобилестроения и автоспорта, Российская серия гонок на выносливость проведет по современному гоночному треку показательный проезд реплик исторических гоночных машин.

Настоящую «большую гонку» откроют реплики автомобилей начала XX века: гроза гоночных трасс Blitzen Benz (на фото ниже), гоночный Руссо-Балт С24/58, известный как «Русский огурец», и Руссо-Балт С24/55 – участник легендарной гонки в Монако 1912 года.

Машины были созданы по историческим чертежам для съемок масштабного фильма «Битва моторов» производства кинокомпании «Централ Партнершип» и компании «Кинослово» при поддержке Фонда кино. Здесь вы можете фото со съемочной площадки – так автомобили будут смотреться в фильме.

Реплики построены конструкторским бюро Игоря Ермилина, одного из лучший российских автомобильных конструкторов, создавшего, в том числе, и ту самую знаменитую «Марусю», участвующую в Российской серии гонок на выносливость.

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Режиссер фильма Илья Маланин и конструктор Игорь Ермилин планируют лично присутствовать на мероприятии и подробно рассказать зрителям и представителям СМИ о ретроавтомобилях и их участии в съемках «Битвы моторов». Кроме того, ожидается, что сам Ермилин, а также гонщик из Новороссийска, призер Российской серии гонок на выносливость 2024 года Андрей Бимоканов, и постановщик трюков фильма, трехкратный обладатель «каскадерского Оскара» (премии Taurus) Мартин Иванов будут пилотами ретроавтомобилей. Встречаемся 24 мая на Moscow Raceway!

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«За рулем»
Количество просмотров 55
15.05.2025 
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