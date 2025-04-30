Российские гонки на выносливость — календарь сезона!
Российская серия гонок на выносливость REC опубликовала календарь сезона 2025 года. В этом году серия будет состоять из шести этапов: четыре марафона на столичном автодроме Moscow Raceway и два – на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Первая гонка пройдет в Москве 24 мая. На старте ожидается более тридцати экипажей.
Традиционно гонки REC собирают самых титулованных спортсменов на самой разнообразной технике: Mercedes, Porsche, Lamborghini соседствуют со спортпрототипами мировых производителей и выдающимися отечественными разработками – такими, как спорткары Rossa и Marussia.
Особо отметим, что информационным партнером экипажа на культовом российском спорткаре Marussia является издание «За рулем». Наша редакция будет подробно освещать все мероприятия с участием этой машины. Уже с первой гонки 24 мая мы будем пристально следить за выступлением коллектива. Обещаем, будет интересно!
Календарь Российской серии гонок на выносливость REC 2025:
- 24 мая – 1 этап, Moscow Raceway
- 28 июня – 2 этап, Moscow Raceway
- 26 июля – 3 этап REC Игора Драйв
- 9 августа – 4 этап, Moscow Raceway
- 6 сентября – 5 этап REC Игора Драйв*
- 4 октября –6 этап, Гран При Москвы (ФИНАЛ!), Moscow Raceway
*этап находится в стадии согласования
Напомним, гонки REC (Russian Endurance Challenge) проводятся уже почти десять лет – первый марафон состоялся осенью 2015 года. С 2022-го серия проводится в формате многоэтапного чемпионата. В ходе сезона 2025 в REC принимали участие именитые российские автогонщики международного уровня, такие как Роман Русинов, Алексей Немкин, Никита Мазепин, Виктор Шайтар, Сергей Борисов, Константин Терещенко и другие. Больше подробностей о предстоящем сезоне – сразу после майских праздников. Следите за новостями!
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