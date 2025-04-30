#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Готовится к выпуску новый кроссовер: АВТОВАЗ объяснил приостановку работы
30 апреля
Готовится к выпуску новый кроссовер: АВТОВАЗ объяснил приостановку работы
АВТОВАЗ объяснил приостановку работы с 5 по 7...
Lixiang One
30 апреля
В Россию пришла новая китайская марка автомобилей
Китайский автобренд Li Auto официально вышел на...
Почему льготы не станут «волшебным эликсиром» в условиях дорогих автокредитов
30 апреля
Почему льготы не станут «волшебным эликсиром» в условиях дорогих автокредитов
Эксперт Андриевская оценила эффект...

Российские гонки на выносливость — календарь сезона!

Первая гонка российской серии REC пройдет 24 мая на автодроме Moscow Raceway

Рекомендуем
Как сэкономить на проезде по платным дорогам — все способы

Российская серия гонок на выносливость REC опубликовала календарь сезона 2025 года. В этом году серия будет состоять из шести этапов: четыре марафона на столичном автодроме Moscow Raceway и два – на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Первая гонка пройдет в Москве 24 мая. На старте ожидается более тридцати экипажей.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Традиционно гонки REC собирают самых титулованных спортсменов на самой разнообразной технике: Mercedes, Porsche, Lamborghini соседствуют со спортпрототипами мировых производителей и выдающимися отечественными разработками – такими, как спорткары Rossa и Marussia.

Особо отметим, что информационным партнером экипажа на культовом российском спорткаре Marussia является издание «За рулем». Наша редакция будет подробно освещать все мероприятия с участием этой машины. Уже с первой гонки 24 мая мы будем пристально следить за выступлением коллектива. Обещаем, будет интересно!

Календарь Российской серии гонок на выносливость REC 2025:

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм
  • 24 мая – 1 этап, Moscow Raceway
  • 28 июня – 2 этап, Moscow Raceway
  • 26 июля – 3 этап REC Игора Драйв
  • 9 августа – 4 этап, Moscow Raceway
  • 6 сентября – 5 этап REC Игора Драйв*
  • 4 октября –6 этап, Гран При Москвы (ФИНАЛ!), Moscow Raceway

*этап находится в стадии согласования

Напомним, гонки REC (Russian Endurance Challenge) проводятся уже почти десять лет – первый марафон состоялся осенью 2015 года. С 2022-го серия проводится в формате многоэтапного чемпионата. В ходе сезона 2025 в REC принимали участие именитые российские автогонщики международного уровня, такие как Роман Русинов, Алексей Немкин, Никита Мазепин, Виктор Шайтар, Сергей Борисов, Константин Терещенко и другие. Больше подробностей о предстоящем сезоне – сразу после майских праздников. Следите за новостями!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 33
30.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0