У дилеров китайской марки появятся вот такие роботы

Бренд Exeed начинает внедрять роботов AiMOGA Mornine в дилерские шоурумы

Показанный недавно на автосалоне в Шанхае робот AiMOGA Mornine скоро станет привычным элементом дилерских шоурумов китайской марки Exeed, принадлежащей Chery. Пресс-служба бренда заявляет, что при росте в 167 сантиметров робот с «яркой реалистичной внешностью и бионическими элементами» обладает лучшей в индустрии способностью воспринимать окружающий мир, понимать задачи, принимать решения и исполнять их – и это делает делает ее (да, это девушка) отличным консультантом для автосалонов.

Что будут делать роботы AiMOGA Mornine в автосалонах Exeed:

встречать посетителей

предоставлять рекомендации по автомобилям

организовывать тест-драйвы

следить за тем, что происходит в автосалоне

реагировать на просьбы клиентов

В Exeed замечают, что робот может самостоятельно перемещаться по автосалону, прокладывая путь и избегая скопления людей. Она может взять бутылку воды или сока и принести ее клиенту.

Заметим, что в Шанхае широко демонстрировался именно этот элемент с подачей напитков – видимо, все остальное мы увидим, уже непосредственно придя к дилеру за новой машиной.

Сообщается также, что роботы Mornine могут действовать сообща. Например, встречая клиентов на входе, первый (первая?) робот узнает их запросы, передает информацию остальным роботам и распределяет задачи между ними. Второй робот рассказывает покупателям о машинах и записывает их на тест-драйв, а третий... правильно, приносит прохладительные напитки. В Exeed считают, что применение сразу нескольких роботов позволит снизить нагрузку на персонал салона в часы пик и сделать работу более продуктивной.