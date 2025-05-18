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У дилеров китайской марки появятся вот такие роботы

Бренд Exeed начинает внедрять роботов AiMOGA Mornine в дилерские шоурумы

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Показанный недавно на автосалоне в Шанхае робот AiMOGA Mornine скоро станет привычным элементом дилерских шоурумов китайской марки Exeed, принадлежащей Chery. Пресс-служба бренда заявляет, что при росте в 167 сантиметров робот с «яркой реалистичной внешностью и бионическими элементами» обладает лучшей в индустрии способностью воспринимать окружающий мир, понимать задачи, принимать решения и исполнять их – и это делает делает ее (да, это девушка) отличным консультантом для автосалонов.

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Что будут делать роботы AiMOGA Mornine в автосалонах Exeed:

  • встречать посетителей
  • предоставлять рекомендации по автомобилям
  • организовывать тест-драйвы
  • следить за тем, что происходит в автосалоне
  • реагировать на просьбы клиентов

В Exeed замечают, что робот может самостоятельно перемещаться по автосалону, прокладывая путь и избегая скопления людей. Она может взять бутылку воды или сока и принести ее клиенту.

Заметим, что в Шанхае широко демонстрировался именно этот элемент с подачей напитков – видимо, все остальное мы увидим, уже непосредственно придя к дилеру за новой машиной.

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Сообщается также, что роботы Mornine могут действовать сообща. Например, встречая клиентов на входе, первый (первая?) робот узнает их запросы, передает информацию остальным роботам и распределяет задачи между ними. Второй робот рассказывает покупателям о машинах и записывает их на тест-драйв, а третий... правильно, приносит прохладительные напитки. В Exeed считают, что применение сразу нескольких роботов позволит снизить нагрузку на персонал салона в часы пик и сделать работу более продуктивной.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 51
18.05.2025 
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