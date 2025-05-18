У дилеров китайской марки появятся вот такие роботы
Показанный недавно на автосалоне в Шанхае робот AiMOGA Mornine скоро станет привычным элементом дилерских шоурумов китайской марки Exeed, принадлежащей Chery. Пресс-служба бренда заявляет, что при росте в 167 сантиметров робот с «яркой реалистичной внешностью и бионическими элементами» обладает лучшей в индустрии способностью воспринимать окружающий мир, понимать задачи, принимать решения и исполнять их – и это делает делает ее (да, это девушка) отличным консультантом для автосалонов.
Что будут делать роботы AiMOGA Mornine в автосалонах Exeed:
- встречать посетителей
- предоставлять рекомендации по автомобилям
- организовывать тест-драйвы
- следить за тем, что происходит в автосалоне
- реагировать на просьбы клиентов
В Exeed замечают, что робот может самостоятельно перемещаться по автосалону, прокладывая путь и избегая скопления людей. Она может взять бутылку воды или сока и принести ее клиенту.
Заметим, что в Шанхае широко демонстрировался именно этот элемент с подачей напитков – видимо, все остальное мы увидим, уже непосредственно придя к дилеру за новой машиной.
Сообщается также, что роботы Mornine могут действовать сообща. Например, встречая клиентов на входе, первый (первая?) робот узнает их запросы, передает информацию остальным роботам и распределяет задачи между ними. Второй робот рассказывает покупателям о машинах и записывает их на тест-драйв, а третий... правильно, приносит прохладительные напитки. В Exeed считают, что применение сразу нескольких роботов позволит снизить нагрузку на персонал салона в часы пик и сделать работу более продуктивной.
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