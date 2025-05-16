#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Майский апгрейд: какие автопроизводители переписали ценники
16 мая
Майский апгрейд: какие автопроизводители переписали ценники
Семь автопроизводителей изменили цены на машины...
Honda XR-V
16 мая
Японский кроссовер прибыл в Россию и оказался дешевле некоторых моделей Lada
В РФ продают новые кроссоверы Honda XR-V по...
Полный привод российского производства — уже скоро!
16 мая
Полный привод российского производства — уже скоро!
Автозавод «Урал» начал вводить в строй новое...

Без головной боли и сбоев: в России хотят ввести новую систему оплаты парковки

В ЛДПР предложили создать систему оплаты парковки с помощью электронного ключа

Рекомендуем
3 самые частые автоподставы — как от них защититься

В ЛДПР предложили внедрить систему оплаты парковки в Москве с использованием электронных ключей, привязанных к конкретному автомобилю. Такое обращение глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил заммэру Москвы по транспорту Максиму Ликсутову. Нилов напомнил, что на данный момент водители оплачивают парковку через SMS, звонки, мобильные приложения или портал «Московский паркинг».

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Однако, по его словам, перебои в работе связи в некоторых районах города нередко приводят к сбоям в определении местоположения автомобилей. Это, в свою очередь, может повлечь некорректную фиксацию времени парковки и, как следствие, необоснованные штрафы. Депутат указал на существование альтернативных решений, таких как транспондеры, используемые при проезде по платным трассам «Автодора». Он предложил адаптировать подобную технологию для городской парковки.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Согласно его предложению, использование электронного ключа позволит начинать и завершать парковочную сессию простым прикладыванием специального устройства (ключа) к считывающему прибору на месте стоянки. Оплата будет списываться напрямую со счета владельца автомобиля, что должно минимизировать риски ошибочных штрафов. Чтобы завершить сессию, достаточно повторно приложит ключ к считывающему устройству.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: RT

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Валерия Калугина/ТАСС
Количество просмотров 22
16.05.2025 
Фото:Валерия Калугина/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0