Без головной боли и сбоев: в России хотят ввести новую систему оплаты парковки

В ЛДПР предложили создать систему оплаты парковки с помощью электронного ключа

В ЛДПР предложили внедрить систему оплаты парковки в Москве с использованием электронных ключей, привязанных к конкретному автомобилю. Такое обращение глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил заммэру Москвы по транспорту Максиму Ликсутову. Нилов напомнил, что на данный момент водители оплачивают парковку через SMS, звонки, мобильные приложения или портал «Московский паркинг».

Однако, по его словам, перебои в работе связи в некоторых районах города нередко приводят к сбоям в определении местоположения автомобилей. Это, в свою очередь, может повлечь некорректную фиксацию времени парковки и, как следствие, необоснованные штрафы. Депутат указал на существование альтернативных решений, таких как транспондеры, используемые при проезде по платным трассам «Автодора». Он предложил адаптировать подобную технологию для городской парковки.

Согласно его предложению, использование электронного ключа позволит начинать и завершать парковочную сессию простым прикладыванием специального устройства (ключа) к считывающему прибору на месте стоянки. Оплата будет списываться напрямую со счета владельца автомобиля, что должно минимизировать риски ошибочных штрафов. Чтобы завершить сессию, достаточно повторно приложит ключ к считывающему устройству.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: RT