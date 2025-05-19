Автовладельцы рассказали, что их теперь особенно волнует

Надежность – главное: как изменились ценности автомобилистов в 2025 году

Исследовательская компания РОМИР опубликовала обновленный отраслевой рейтинг GRI для автопроизводителей, отразивший сдвиги в ценностях российских потребителей. В 2025 году приоритеты автолюбителей заметно изменились: на смену лидерству «Безопасности», которая доминировала в 2024 году, пришла «Надежность». «Безопасность» по-прежнему остается важной, но она уступила место новым приоритетам.

В топ-5 ключевых ценностей теперь входят:

Надежность

Семья

Самостоятельность

Новаторство

Забота об окружающей среде.

Существуют различия в восприятии этих ценностей между мужчинами и женщинами. Так, мужчины чаще подчеркивают важность «самостоятельности» и «патриотизма», а женщины больше ценят «надежность» и «привлекательность» автомобилей.

С точки зрения ключевых ценностей – «надежности», «безопасности» и «семейности» – наилучшие результаты в восприятии потребителей демонстрируют западные бренды Hyundai, Kia и Tesla. Особенно высокие показатели заметности и доверия фиксируются у Hyundai и Kia. Однако все три марки официально не представлены на российском рынке: Hyundai и Kia ушли, а Tesla и вовсе не выходила на него.

Китайские автопроизводители, несмотря на активное расширение присутствия в РФ, пока не демонстрируют значимых успехов по приоритетным для россиян характеристикам.

Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами РОМИР:

– Наше исследование подсветило точки потенциального роста для молодых игроков отечественного рынка автопроизводства. Сейчас, когда конкуренты ушли, как никогда важно понимать свои сильные и слабые стороны, адаптироваться под текущие потребительские потребности.

Исследование проводилось в апреле 2025 года методом онлайн-интервью. В опросе приняли участие 1500 респондентов, представляющих структуру населения России по полу, возрасту, федеральным округам и типу населенных пунктов с численностью от 100 тысяч человек.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РОМИР