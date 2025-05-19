Этот недорогой кроссовер снова набирает популярность у россиян

Кроссовер Haval M6 снова попал в топ-10 популярнейших моделей SUV

По итогам продаж новых легковых автомобилей в России с 12 по 18 мая дилеры китайского бренда Haval передали клиентам 442 новых кроссовера Haval M6. Этот результат позволил модели снова попасть в десятку бестселлеров сегмента SUV на отечественном авторынке. В предыдущие две недели M6 находился за пределами этого рейтинга. Интересно, что как раз в начале отчетной недели модель начали продавать с существенными скидками.

Напомним, Haval M6 появился на отечественном рынке в июле 2023 года. Сейчас кроссовер доступен в двух комплектациях стоимостью 1,9 млн рублей и 2,3 млн рублей. С ноября 2023 года модель собирается на заводе Haval в в Тульской области, а в феврале 2025-го началась крупноузловая сборка на предприятии в Калуге – и буквально только что калужские машины начали поступать дилерам.

Что до недельного топ-10, то лидерство тут удерживает Haval Jolion с результатом 1120 проданных автомобилей. Второе место с серьезным отставанием занимает Chery Tiggo 7 Pro Max: 678 реализованных машин. Далее идут Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, замыкающий первую пятерку Geely Monjaro и вторая пятерка: Belgee X50, Changan UNI-S / CS55 Plus, Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 4 Pro и собственно Haval M6.

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Источник: Автостат