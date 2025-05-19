Рынок пикапов: «китайцы» впереди, УАЗ замыкает тройку

Автостат: в апреле УАЗ Пикап почти отдал инициативу машинам Sollers

Самым популярным брендом в России, продающим пикапы, в апреле стал китайский JAC – дилеры реализовали 443 машин. На втором месте разместился Great Wall (324 авто), а УАЗ – замкнул тройку с результатом 211 продаж модели Пикап в апреле. Но уже вплотную к нему идет Sоllers (204 машины), которого, в свою очередь «подпирает» еще одна китайская марка: в количестве 203 автомобиля в апреле разошлись пикапы Foton (203 шт.). Эти пять брендов занимают более 75% всего рынка пикапов.

УАЗ Пикап

Интересно, что и УАЗ, и Sollers «сражаются» силами лишь одной модели: у УАЗа это собственно Пикап, у Соллерса – ST6, являющийся переименованным JAC T6. А вот у самого JAC в России востребованы T8 и T9, которые заняли почти четверть (24%) всего рынка пикапов в стране! В прошлом году JAC в этом рейтинге был только вторым, но сейчас сместил на эту позицию Great Wall. Тот, впрочем, сдавать позиции не намерен и укрепляется силами модели Poer, которая по итогам первого квартала была лишь пятой.

В апреле же Great Wall Poer захватил локальное лидерство – 246 реализованных машин! Но JAC T9 отстает совсем ненамного – 242 машины. В апрельский топ-5 также вошли УАЗ Пикап (211 шт.), Sollers ST6 (204 шт.) и Foton Tunland (201 шт.). Всего же в апреле российские дилеры продали 1843 новых пикапа, это на 18% меньше, чем годом ранее. А за январь-апрель по РФ разошлось 7119 пикапов – на 12% меньше, чем в 2024-м. Если сравнить это с падением легкового авторынка (минус 25%!), то можно сказать, что пикапы в России переживают взлет популярности – их неплохо берут даже в кризис. Как считаете, новый тренд или просто нишевое увлечение, которое скоро закончится?

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Источник: Автостат