В России резкий рост продаж авто с пробегом – кто в лидерах на этот раз?

«Автостат»: продажи подержанных легковых машин за месяц выросли на 13,7%

В апреле 2025 года россияне приобрели 509,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом – это на 13,7% больше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». При этом по сравнению с апрелем прошлого года рынок практически топчется на месте (509,5 тыс. авто).

Безоговорочным лидером вторички остается Lada: за месяц продано 135,3 тыс. автомобилей этой марки. На втором месте по-прежнему японская Toyota с результатом 49,6 тыс. машин. Третью и четвертую позиции занимают южнокорейские Kia (27,9 тыс.) и Hyundai (27,2 тыс.). Замыкает пятерку Nissan – 21,8 тыс. проданных авто.

Все бренды из топ-10 показали рост по сравнению с мартом – минимум на 10%, а наибольший скачок зафиксирован у Honda: +20%. Однако при сравнении с апрелем 2024 года положительная динамика осталась лишь у Lada (+6,2%), тогда как остальные бренды ушли в минус. Сильнее других «упал» Nissan: минус 9,3%.

Наиболее популярной моделью в апреле вновь стала Lada 2107 (13,1 тыс. продаж). Следом идет Lada 2114 Самара-2 (10,4 тыс.), затем – Kia Rio (9,8 тыс.), Hyundai Solaris (9,6 тыс.) и внедорожник Lada 4x4 (9,1 тыс.).

С января по апрель 2025 года в стране было реализовано 1 млн 775,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом – это на 2,3% больше, чем за тот же период 2024 года. Примечательно, что среди лидеров по-прежнему нет ни одной китайской марки – ни по брендам, ни по моделям.

Эксперты отмечают, что в апреле толчком к росту стали ценовая гибкость дилеров и оживление на рынке новых машин. Однако в мае сохранить набранный темп будет непросто – слишком много было праздников подряд.

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Источник: «Автостат»