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Поставки китайских машин в РФ рухнули почти вдвое

За четыре месяца 2025 года поставки китайских легковушек упали на 47,2%

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На фоне кризиса продаж поставки китайских легковых автомобилей за четыре месяца 2025 года в годовом выражении сократились на 47,2% – до 1,9 млрд долларов, причем падение только в апреле по отношению к марту зафиксировано на уровне 16,2%. Поставки грузовиков в январе-апреле упали в 4,9 раза (до 146,5 млн долларов), а в апреле падение составило 16,9%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

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С такими результатами Россия опустилась на четвертое место по размерам внешних авторынков Китая, утратив статус лидера. Теперь им является Бразилия, а топ-3 по закупкам китайских автомобилей формируют Бельгия и Мексика.

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Напомним, что продажи автомобилей в России падают с начала года – за четыре месяца падение составило около 26%; было продано лишь 346,4 тысячи новых авто. Как рассказывал ранее «За рулем», дилеры не могут распродать скопившиеся на складах машины, ввезенные в РФ еще до января. Активно снижать цены дилеры не спешат, дабы не работать себе в убыток... В этом свете сокращение поставок выглядит вполне логичным.

Источник: Интерфакс, Lenta.ru

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 26
20.05.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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