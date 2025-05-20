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Кроссоверы BMW российской сборки вышли в продажу: есть нюанс

В РФ возобновились продажи новых кроссоверов BMW X6 калининградской сборки

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В России возобновились продажи кроссоверов BMW калининградской сборки. Эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов уточняет, что речь идет о моделях X6, которые собрали на «Автоторе» из оставшихся машинокомплектов.

Это дорестайлинговые модели, хотя выпущены в 2025 году. Все дособранные кроссоверы хорошо оснащены.

Что касается стоимости, то за X6 с 3-литровым дизельным мотором мощностью 249 л.с. и полным приводом просят от 13 650 000 руб. У кроссовера лазерные фары, проекционный экран, премиальная аудиосистема Harman/Kordon, круиз-контроль, цифровая приборная панель.

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В российском подразделении BMW ранее заявили, что не отвечают за качество, а также не несут ответственности за эксплуатацию машин, собранных на «Автоторе», после того, как в 2022 году концерн прекратил там сбоку.

На самом «Автоторе» подтверждать данные о сборке кроссоверов из остатков машинокомплектов не стали, впрочем, как и опровергать.

BMW X6
BMW X6
BMW X6

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Telegram / AvtoRevizorro
Количество просмотров 9
20.05.2025 
Фото:Telegram / AvtoRevizorro
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