Выгода увеличена до 610 000 рублей: популярный в РФ кроссовер сильно подешевел

Кроссовер Belgee X70 стал доступнее в России на 350-400 тысяч рублей

Кроссовер Belgee X70 стал намного доступнее. Переднеприводную версию в комплектации Active можно купить теперь от 2 275 990 рублей с учетом прямой выгоды в 350 000 рублей и скидки в 200 000 рублей по трейд-ин. Аналогичную скидку в размере до 550 000 рублей можно получить при покупке автомобиля с моноприводной трансмиссией в комплектации Style (цена стартует от 2 396 190 рублей).

Стоимость X70 с полным приводом и системой 48V EMS в версии Style начинается от 2 511 190 рублей. Сумма складывается из прямой выгоды в 410 000 рублей и скидки по трейд-ин, равной 200 000 рублей. Общая выгода может составить 610 000 рублей.

Belgee X70

При покупке Belgee X70 в комплектациях Prestige и Prestige+ дополнительная выгода достигает 600 000 рублей (прямая выгода 400 000 рублей плюс 200 000 рублей по трейд-ин). С учетом всех действующих привилегий стоимость кроссовера в версиях Prestige и Prestige+ стартует от 2 721 190 и 2 826 190 рублей соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

Belgee X70

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Источник: пресс-служба Belgee