Made in Russia – у нас запустят производство своих АКП
В ближайшее время в России планируют наладить выпуск гидромеханических автоматических коробок передач для легковых и легких коммерческих автомобилей. Ранее исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев в интервью «За рулем» рассказал, что рассматривали несколько стратегий создания таких коробок.
Создавать коробку «с нуля» долго, дорого и рискованно. Можно взять готовую коробку и выпускать по лицензии, но это ставит в зависимость от иностранных компонентов.
В итоге выбрали компромисс: это адаптация некоторых существующих решений, начало сборки в России с постепенной локализацией тех компонентов, которые возможно освоить у нас.
Известно, что сборочную площадку уже нашли в Московской области, производственные помещения уже готовы, идет подготовка к монтажу оборудования. Проект реализуется частной компанией при поддержке Минпромторга и Фонда развития промышленности.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
– Это не полный производственный цикл. Основной акцент – на кооперацию с другими российскими предприятиями, которые смогут выполнять часть операций. Например, в стране будут лить и обрабатывать алюминиевые корпуса, изготавливать отдельные шестерни. Производство более сложных компонентов, вроде гидротрансформатора, пока запланировано на более поздний этап.
Параллельно займутся программным обеспечением – коробки смогут адаптироваться под конкретные моторы и параметры заказчика.
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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram