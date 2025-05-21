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Новый тренд на рынке: в России растет спрос на перегон автомобилей

Эксперт Франк раскрыла причины роста спроса на перегон автомобилей в России

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По данным «Авито Услуг», в марте 2025 года спрос на перегон авто из-за границы увеличился на 22% по сравнению с февралем. Также россияне стали на 30% чаще искать водителей-перегонщиков для доставки машин по городам и регионам. Услуги по перевозке автомобилей автовозами между городами стали востребованнее на 13%.

Генеральный директор компании FRANK AUTO Ирина Франк раскрыла причины роста популярности таких услуг.

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Комментарий эксперта

Ирина Франк, генеральный директор компании FRANK AUTO:

Рост спроса на перегон автомобилей в России с начала 2025 года связан с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, россияне стали активнее приобретать автомобили за рубежом из-за большего ассортимента и доступности марок, которые официально ушли с российского рынка, таких как Toyota, BMW и Mercedes-Benz. Эти бренды остаются востребованными у потребителей, что стимулирует ввоз машин через третьи страны.

Во-вторых, более выгодная стоимость автомобилей за границей, особенно на фоне повышения утильсбора с 1 мая 2025 года, подталкивала покупателей к приобретению авто за рубежом до вступления новых правил в силу. Это создало ажиотаж, поскольку все знали, что с наступлением мая расходы на легализацию и ввоз машин увеличатся.

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Кроме того, сезонный фактор – наступление весны – традиционно увеличивает активность на автомобильном рынке, включая спрос на перегон как из-за рубежа, так и между регионами России. Услуги перевозки автовозами и водителями-перегонщиками становятся логичным решением для тех, кто стремится минимизировать риски и временные затраты при транспортировке приобретенных автомобилей.

Сочетание рыночных, регуляторных и сезонных причин формирует устойчивый тренд на рост спроса в этом секторе, подытожила эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
21.05.2025 
Фото:Depositphotos
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