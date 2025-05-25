«Автомобиль – это бомба»: при этой неисправности машина может взорваться

Эксперт Попов: автомобиль может загореться из-за трещины в масляном шланге

Автомобиль – это бомба, в которой много топлива, электричества, газа, пластика и других горючих веществ. Он может неожиданно взорваться или загореться, если водитель допускает нарушения в эксплуатации, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов. Он прокомментировал инцидент в Новосибирске, где такси взорвалось в ходе движения.

Были случаи, когда, например, появлялась трещина в шланге, который идет из масляного насоса, рассказал Попов. Из-за этой неисправности масло текло прямо на выпускной коллектор. При движении выпускной коллектор раскаляется. Масло, попадая на него, может испаряться. Но бывает, что из-за этой поломки машина загорается, ведь масло хорошо горит.

Эксперт отмечает, что проводить ТО нужно через каждые 10 тысяч километров пробега. В автомобиле поменяют масло, посмотрят колодки, подвеску, сделают осмотр двигателя на наличие протечек и так далее. Этого будет достаточно, чтобы обезопасить себя от неожиданного возгорания.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске машина такси взорвалась в ходе движения рядом с подъездом жилого дома. По предварительной информации, взрыв произошел из-за неисправного газового баллона.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: «Ридус»