В России начались продажи квадроциклов марки HND

Дистрибьютор Honda Motor запустил в РФ продажи квадроциклов HND QRX

Компания «Мотор-Плейс» начала продажи квадроциклов HND серии QRX. Предлагается три модели.

Квадроциклы HND QRX зарегистрированы, у каждого есть паспорт самоходной машины, необходимый для эксплуатации в РФ. Стоимость модели QRX 550 начинатеся от 849,9 тыс. рублей, QRX 650 – от 999,9 тыс. рублей, а QRX 650 Pro – от 1,1 млн рублей.

Серия QRX была создана для эксплуатации на бездорожье, а также для профессиональных и утилитарных задач.

HND QRX 550

Модели оснащены одноцилиндровыми моторами с жидкостным охлаждением мощностью от 33 до 41 л. с., системой впрыска топлива Bosch EFI, подключаемым полным приводом с тремя режимами, а также системой электронного управления дроссельной заслонкой.

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Источник: «Известия»