Идея лишать прав не оплативших ущерб по ДТП не сработает — и вот почему

Кадаков: Не оплативших ущерб по ДТП нужно приравнять к должникам по алиментам

Как ранее рассказывал «За рулем», депутат Госдумы Сардана Авксентьева внесла законопроект, предусматривающий лишение прав виновника ДТП в том случае, если он не оплатил ущерб. По проекту, схема будет действовать в ситуации, когда пострадавший в ДТП не имеет полиса ОСАГО или если выплаты по ОСАГО не хватило на ремонт, а виновник не хочет возмещать вам ущерб – в этом случае предлагается временно запретить ему управлять автомобилем.

Минимальный порог задолженности определен в размере 100 тысяч рублей – при меньшей задолженности мера лишения водительских прав применяться не будет. В законопроекте поясняется, что из-за пробелов в законодательстве виновники аварий, не возместившие ущерб, могут водить машину, не сталкиваясь с реальным ограничениями. Такого рода нарушения нередко числятся за мигрантами и водителями социально неблагополучных групп, не имеющими имущества и банковских счетов. Запрет на вождение машины поможет пострадавшим получить компенсацию, говорится в тексте документа.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Хорошая идея? В общем и целом – безусловно. Но в деталях – так себе. Во-первых, почему определен порог в 100 тысяч рублей? А 50 тысяч – уже не деньги? По неуплаченным алиментам жесткач наступает уже при 10 тысячах рублей. Во-вторых, законопроект рассчитан исключительно на тех, кто привлечен к ответственности по суду. А до суда не все потерпевшие доходят. А иногда и ответчика найти не могут – ищи сам, как хочешь.

В-третьих, даже в случае с алиментами должникам удается прекрасно обходить закон. Скрывают доход, переоформляют имущество на других лиц, выплаты доходов в конвертах никто не отменял, всяческие электронные кошельки тоже, а иногда и банки не подпадают под ограничения приставов – так что, люди из серой зоны прекрасно знают, как не светить свои деньги.

Но кому-то такая мера все же вправит мозги. Я считаю, что должников нужно вывешивать в общедоступной базе данных – по аналогии с должниками по алиментам: 25 мая появится открытый реестр должников-алиментщиков, получать сведения из которого смогут свободно все желающие. Вот так же надо сделать с должниками после ДТП – пусть все видят человека, который устроил ДТП и должен потерпевшему денег.

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Источник: Максим Кадаков