Виновникам аварий запретят садиться за руль, если они не заплатят пострадавшим

В России хотят запретить водить машину виновникам ДТП, не возместившим ущерб

В ГД РФ был внесен законопроект, в котором предлагается временно запретить управлять автомобилем виновникам ДТП, не возместившим ущерб пострадавшим. Документ есть в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к документу сказано, что из-за пробелов в законодательстве виновники аварий, не возместившие ущерб, могут водить машину и «не сталкиваются с реальными ограничениями».

Авторы инициативы считают, что такого рода нарушения нередко числятся за мигрантами и водителями социально неблагополучных групп, не имеющими имущества и банковских счетов. Запрет на вождение машины поможет пострадавшим получить компенсацию, считают авторы законопроекта. При этом предлагается установить, что данная мера не будет предприниматься, если ущерб оценивается менее чем в 100 тыс. рублей.

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Источник: Система обеспечения законодательной деятельности