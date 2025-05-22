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Теперь с полным приводом: доступный 150-сильный кроссовер уже в продаже

У официальных дилеров в РФ появились в продаже Chery Tiggo 7L с полным приводом

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У официальных дилеров в РФ появились Chery Tiggo 7L с полным приводом. Это автомобили как российской, так и китайской сборки.

Например, у дилера Chery в Екатеринбурге есть минимум два кроссовера 2025 г. в. с VIN-кодами, которые начинаются с букв EDE, что говорит о российской сборке.

Также в продаже есть несколько полноприводных экземпляров с китайскими VIN-кодами 2024 и 2025 г.в. Стоимость варьируется от 2 880 000 до 3 244 820 рублей.

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Chery Tiggo 7L
Chery Tiggo 7L

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На официальном сайте Chery полноприводных Tiggo 7L пока нет.

Tiggo 7L с передним приводом начали продавать в РФ в середине апреля. Автомобиль оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 150 л. с., роботом.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей.

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 13
22.05.2025 
Фото:Chery
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Отзывы о Chery Tiggo (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chery Tiggo  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
тихий, надежный движок, коробка не воет, ничего не ломается
Недостатки:
пластик поскрипывает, динамики бы побольше
Комментарий:
купил б/у с пробегом продав овноладу, проблем не знаю, езжу радуюсь, кто ругает Китай либо заказные боты, либо дебилы, сравнивал с рав4 второго поколения, Китай лучше по подвеске, мотор не шумит, надежен. Так что кто хочет платить за название, ради бога, а я свои деньги считать умею
-2