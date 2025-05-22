Теперь с полным приводом: доступный 150-сильный кроссовер уже в продаже

У официальных дилеров в РФ появились в продаже Chery Tiggo 7L с полным приводом

У официальных дилеров в РФ появились Chery Tiggo 7L с полным приводом. Это автомобили как российской, так и китайской сборки.

Например, у дилера Chery в Екатеринбурге есть минимум два кроссовера 2025 г. в. с VIN-кодами, которые начинаются с букв EDE, что говорит о российской сборке.

Также в продаже есть несколько полноприводных экземпляров с китайскими VIN-кодами 2024 и 2025 г.в. Стоимость варьируется от 2 880 000 до 3 244 820 рублей.

Chery Tiggo 7L

На официальном сайте Chery полноприводных Tiggo 7L пока нет.

Tiggo 7L с передним приводом начали продавать в РФ в середине апреля. Автомобиль оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 150 л. с., роботом.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей.

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Источник: «Китайские автомобили»