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В России на продажу выставили гоночный болид для Формулы-1

В Москве начались продажи болида Ferrari F2002 за 75 млн рублей

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В российской столице на продажу выставили гоночный болид для Формулы-1 Ferrari F2002. Уточняется, что в автомобиле отсутствуют педали, руль и мотор.

Экземпляр представляет собой модернизированную версию гоночного болида, которая создавалась командой конструкторов, среди которых «главный моторист F1» Паоло Мартинелли, Рори Бирн и Росс Браун.

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Эти специалисты участвовали в постройке болида для гонщика Михаэля Шумахера.

Оригинальный двигатель для болида можно приобрести за 8-10 млн рублей, сообщил владелец. За свой некомплектный болид он просит 75 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

Ferrari F2002
Ferrari F2002
Ferrari F2002
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Источник: «Авито Авто»

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 12
23.05.2025 
Фото:Авито
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