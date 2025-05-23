В России на продажу выставили гоночный болид для Формулы-1
В Москве начались продажи болида Ferrari F2002 за 75 млн рублей
В российской столице на продажу выставили гоночный болид для Формулы-1 Ferrari F2002. Уточняется, что в автомобиле отсутствуют педали, руль и мотор.
Экземпляр представляет собой модернизированную версию гоночного болида, которая создавалась командой конструкторов, среди которых «главный моторист F1» Паоло Мартинелли, Рори Бирн и Росс Браун.
Эти специалисты участвовали в постройке болида для гонщика Михаэля Шумахера.
Оригинальный двигатель для болида можно приобрести за 8-10 млн рублей, сообщил владелец. За свой некомплектный болид он просит 75 млн рублей.
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Источник: «Авито Авто»
Фото:Авито
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23.05.2025
Фото:Авито
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