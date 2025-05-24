В России будет еще один завод Haval — подробности

Haval подтвердил планы по организации производства коробок передач в РФ

На встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым представители бренда Haval в России подтвердили планы по реализации обозначенных проектов, пишет источник со ссылкой на Telegram-канал губернатора. Глава региона отметил, что у бренда в РФ большое будущее, и правительство готово и далее оказывать китайской компании всестороннюю поддержку. Встреча прошла 21 мая, на ней обсуждались именно перспективы развития Haval в Тульской области.

Под реализацией обозначенных планов понимается, прежде всего, строительство завода коробок передач на территории индустриального парка «Узловая». Впервые такая перспектива обсуждалась в ходе апрельского визита делегации правительства Тульской области и представителей «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Китай на Шанхайский автосалон. Помимо договоренности по заводу коробок, было достигнуто соглашение и по производству в «Узловой» кузовных и интерьерных компонентов. Сейчас расположенный там автозавод Haval выпускает кроссоверы Jolion, F7, F7x, Dargo и внедорожник H9.

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Источник: Российская газета