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Легендарная выставка «Авто+Автомеханика Санкт-Петербург» возвращается!
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Легендарная выставка «Авто+Автомеханика Санкт-Петербург» возвращается!

В КВЦ «Экспофорум» пройдет выставка «Авто+Автомеханика Санкт-Петербург»

После перерыва международная выставка «Авто+Автомеханика Санкт-Петербург» вновь возвращается в Северную столицу! Уже с 10 по 12 сентября 2025 года КВЦ «Экспофорум» снова станет местом встречи профессионалов, энтузиастов и экспертов автомобильного рынка. С момента своего дебюта в 1993 году выставка стала неотъемлемой частью автомобильной жизни региона, а ее возвращение событие, которого ждали многие.

Что нового и интересного?

  • Международный масштаб: в этом году на площади 16 000 м² соберутся компании из России, Китая, Турции, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Киргизии, Ирана, Индии и ОАЭ.
  • Эксклюзивные премьеры: только здесь можно увидеть новейшие автокомпоненты и оборудование, которые завтра будут определять стандарты рынка.
  • Деловая программа: насыщенные дискуссии, мастер-классы и круглые столы по самым актуальным вопросам отрасли.

«Мы искренне рады возрождению легендарной автомобильной выставки на современной площадке «Экспофорума» в Санкт-Петербурге это идеальное пространство для демонстрации всех достижений автомобильной индустрии», подчеркивает генеральный директор выставки Пётр Хачатурьян.

Бесплатный вход только регистрация

Посещение выставки абсолютно бесплатно достаточно пройти электронную регистрацию по ссылке.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Божена Радзивилл
26.05.2025 
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