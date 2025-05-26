Легендарная выставка «Авто+Автомеханика Санкт-Петербург» возвращается!

В КВЦ «Экспофорум» пройдет выставка «Авто+Автомеханика Санкт-Петербург»

После перерыва международная выставка «Авто+Автомеханика Санкт-Петербург» вновь возвращается в Северную столицу! Уже с 10 по 12 сентября 2025 года КВЦ «Экспофорум» снова станет местом встречи профессионалов, энтузиастов и экспертов автомобильного рынка. С момента своего дебюта в 1993 году выставка стала неотъемлемой частью автомобильной жизни региона, а ее возвращение – событие, которого ждали многие.

Что нового и интересного?

Международный масштаб: в этом году на площади 16 000 м² соберутся компании из России, Китая, Турции, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Киргизии, Ирана, Индии и ОАЭ.

в этом году на площади 16 000 м² соберутся компании из России, Китая, Турции, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Киргизии, Ирана, Индии и ОАЭ. Эксклюзивные премьеры: только здесь можно увидеть новейшие автокомпоненты и оборудование, которые завтра будут определять стандарты рынка.

только здесь можно увидеть новейшие автокомпоненты и оборудование, которые завтра будут определять стандарты рынка. Деловая программа: насыщенные дискуссии, мастер-классы и круглые столы по самым актуальным вопросам отрасли.

«Мы искренне рады возрождению легендарной автомобильной выставки на современной площадке «Экспофорума» в Санкт-Петербурге – это идеальное пространство для демонстрации всех достижений автомобильной индустрии», – подчеркивает генеральный директор выставки Пётр Хачатурьян.

Бесплатный вход – только регистрация

Посещение выставки абсолютно бесплатно – достаточно пройти электронную регистрацию по ссылке.