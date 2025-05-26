#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1 170 000 рублей: Lada Vesta в Белоруссии можно купить намного дешевле, чем в РФ
26 мая
1 170 000 рублей: Lada Vesta в Белоруссии можно купить намного дешевле, чем в РФ
Белорусские дилеры Lada объявили о снижении цен...
Toyota Camry
26 мая
Настоящее японское качество, но цена «кусается» – вы такой автомобиль купите?
В Орске продают «новую» Toyota Camry 2008 года...
Огромный ресурс мотора, крепкая ходовая, АКП, 4х4 — добротный «кореец» за 2 млн
26 мая
Огромный ресурс мотора, крепкая ходовая, АКП, 4х4 — добротный «кореец» за 2 млн
Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах выбора...

Названы сроки старта продаж новой Гранты с увеличенным клиренсом

Лифтбек Lada Granta Active Cross появится у дилеров до середины лета

Рекомендуем
Экономичная версия Ларгуса снова в продаже: все изменения

Первые экземпляры нового лифтбека Lada Granta Active Cross попадут к официальным дилерам АВТОВАЗа до середины лета, сообщает источник со ссылкой на коммерческого директора сети «Прагматика» Александра Шапринского. В компании ожидают, что Active Cross может занять до 20% в структуре продаж всего семейства Lada Granta и поднять востребованность Гранты на 7 – 10%.

Модификация ориентирована на семейных горожан 30-40 лет, ценящих вместительность машины, имеющих загородное жилье и ведущих активный образ жизни, отметил Шапринский.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Напомним, ранее в СМИ попала информация о старте продаж Granta Active Cross в июле.

Кросс-версия отличается от стандартной Гранты увеличенным со 180 до 198 мм клиренсом и защитным обвесом. Лифтбеки будут комплектовать 1,6-литровыми моторами мощностью 90 и 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП. В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев боковых зеркал, аудиосистема. В более дорогих версиях обещаны медиасистема Enjoy Pro, климат-контроль, задний парктроник. Цены сообщат ближе к старту продаж.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 23
26.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-38