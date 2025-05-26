Названы сроки старта продаж новой Гранты с увеличенным клиренсом

Лифтбек Lada Granta Active Cross появится у дилеров до середины лета

Первые экземпляры нового лифтбека Lada Granta Active Cross попадут к официальным дилерам АВТОВАЗа до середины лета, сообщает источник со ссылкой на коммерческого директора сети «Прагматика» Александра Шапринского. В компании ожидают, что Active Cross может занять до 20% в структуре продаж всего семейства Lada Granta и поднять востребованность Гранты на 7 – 10%.

Модификация ориентирована на семейных горожан 30-40 лет, ценящих вместительность машины, имеющих загородное жилье и ведущих активный образ жизни, отметил Шапринский.

Напомним, ранее в СМИ попала информация о старте продаж Granta Active Cross в июле.

Кросс-версия отличается от стандартной Гранты увеличенным со 180 до 198 мм клиренсом и защитным обвесом. Лифтбеки будут комплектовать 1,6-литровыми моторами мощностью 90 и 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП. В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев боковых зеркал, аудиосистема. В более дорогих версиях обещаны медиасистема Enjoy Pro, климат-контроль, задний парктроник. Цены сообщат ближе к старту продаж.

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Источник: Автостат