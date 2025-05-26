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Дешевле 2 млн рублей: знакомый кроссовер Nissan снова можно купить в России

В России в продаже появились кроссоверы Nissan Qashqai по цене от 2 млн рублей

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Кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения доступны на различных онлайн-площадках по цене от 1 970 000 рублей. За столько новый переднеприводный Qashqai в старом кузове готова доставить в Россию фирма из Иркутска.

У предлагаемого автомобиля салон из эко-кожи, кожаный мульти-руль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, климат-контроль и прочие опции.

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Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

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Еще один переднеприводный Qashqai, но в более богатой комплектации частное лицо из Москвы продает из наличия за 2 810 000 рублей, а в Краснодаре и Воронеже такой автомобиль стоит от 2 965 000 и 3 160 000 рублей соответственно. За 3 149 000 рублей он также продается в Хабаровске.

Полноприводную версию частник из Воронежа предлагает за 3 560 000 рублей, а у местного официального дилера Nissan такой вариант стоит от 3 760 000 рублей.

Под капотом всех этих Nissan Qashqai 2,0-литровый 151-сильный атмосферный двигатель, бесступенчатый вариатор.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 7
26.05.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+13