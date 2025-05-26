Дешевле 2 млн рублей: знакомый кроссовер Nissan снова можно купить в России

В России в продаже появились кроссоверы Nissan Qashqai по цене от 2 млн рублей

Кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения доступны на различных онлайн-площадках по цене от 1 970 000 рублей. За столько новый переднеприводный Qashqai в старом кузове готова доставить в Россию фирма из Иркутска.

У предлагаемого автомобиля салон из эко-кожи, кожаный мульти-руль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, климат-контроль и прочие опции.

Nissan Qashqai

Еще один переднеприводный Qashqai, но в более богатой комплектации частное лицо из Москвы продает из наличия за 2 810 000 рублей, а в Краснодаре и Воронеже такой автомобиль стоит от 2 965 000 и 3 160 000 рублей соответственно. За 3 149 000 рублей он также продается в Хабаровске.

Полноприводную версию частник из Воронежа предлагает за 3 560 000 рублей, а у местного официального дилера Nissan такой вариант стоит от 3 760 000 рублей.

Под капотом всех этих Nissan Qashqai 2,0-литровый 151-сильный атмосферный двигатель, бесступенчатый вариатор.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»