Огромный ресурс мотора, крепкая ходовая, АКП, 4х4 — добротный «кореец» за 2 млн

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Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах выбора Hyundai Santa Fe III с пробегом

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Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил подборку самых интересных машин категории SUV с пробегом весной 2025 года. Выбор ограничен так: кроссовер или внедорожник с полным приводом и автоматом, в возрасте 8-9 лет и с пробегом 100-150 тысяч км, стоящий на вторичке до 2 млн рублей. Согласитесь, условия задачи интересные, и кажется, что достойных вариантов должно быть не так уж и мало.

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Но на поверку оказывается, что к указанному пробегу многие машины обозначенного класса обзаводятся если не серьезными болячками, то моментами, внушающими серьезные опасения. Избежать таковых дано реально единицам. Один из таких – это Hyundai Santa Fe III поколения, но тоже с оговорками. Машина солидная: длина – 4690 мм, клиренс составляет 185 мм, а багажник вмещает 585 литров.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В 2 млн рублей с запасом вписывается Tucson – со всеми возможными моторами. Но он компактный (длина 4480 мм), тогда как Санта чуть крупнее, чем RAV4. Сборка – корейская (в Калининграде выпускали семиместный Grand Santa Fe, он существенно дороже). Kia Sorento можно считать модификацией Santa Fe – главные агрегаты такие же, цены схожие.

Атмосферник G4KE 2.4 (171 л. с.) в 2015 году получил более надежный и производительный масляный насос. Случаи проворота вкладышей из-за масляного голодания исчезли. За уровнем масла всё равно надо следить, а после 150 тысяч км угар нарастает.

У чугунного дизеля 2.2 (200 л. с.) огромный ресурс, но следствия износа проявляются уже после 100 тысяч км. Первым часто сдается шкив коленвала. Некачественное топливо убивает ТНВД, а стружка из него убивает форсунки. Тем не менее, относится к благополучным, а в ремонте прост и сравнительно недорог.

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Шестиступенчатые автоматы A6MF2 и A6LF3 при нормальном к ним отношении служат 250 тысяч км. Ходовая крепкая (кроме ступичных подшипников), но слабоват рулевой механизм. Коррозия проявляется при больших пробегах – в местах, посещаемых пескоструйкой. Слабое место полноприводных версий – шлицевые соединения промежуточного вала и углового редуктора. Вердикт: весомых противопоказаний нет.

А какие еще полноприводные кроссоверы с автоматом можно найти на вторичке за 2 млн рублей? Читайте в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
26.05.2025 
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+22