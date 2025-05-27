#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Hyundai Santa Fe
27 мая
Знакомый кроссовер Hyundai с полным приводом и множеством опций доступен в РФ
В России в продаже появились новые Hyundai...
Проверены временем: названы самые надежные автомобили Toyota
27 мая
Проверены временем: названы самые надежные автомобили Toyota
Эксперты HotCars перечислили 10 самых надежных...
Лига Мастеров Детейлинга – увлекательное шоу-соревнование профессионального мастерства
27 мая
Лига Мастеров Детейлинга – увлекательное шоу-соревнование профессионального мастерства
23-24 мая в Москве на площадке выставки DDExpo...

Лига Мастеров Детейлинга – увлекательное шоу-соревнование профессионального мастерства

23-24 мая в Москве на площадке выставки DDExpo – 2025 Ассоциация Детейлинга (АОСДАМ) презентовала гостям адреналиновый финал Лиги Мастеров Детейлинга

Финал 24-го мая в дисциплинах полировки и PRD собрал на себя всё внимание зрителей и показал высочайший профессионализм наших мастеров.

В условиях жесткой конкуренции 1-е место в дисциплине «Полировка» занял Носочков Алексей, прославив студию YAR LAB Detailing из Ярославля, а 1-е место в дисциплине «PDR» заслужил Вячеслав Мазилин из Мытищ, представлявший компанию «Делай ровно».

Новый формат соревнований уровня Федеральной Лиги Мастеров Детейлинга был представлен публике впервые. Удобная площадка отраслевой выставки DDExpo, независимое судейство, представительный состав участников из разных городов России, интерес зрителей – слагаемые успеха Лиги, ближайший целевой ориентир которой – аккредитация в международной системе профессиональных соревнований.

Ждем от АОСДАМ новых раундов Лиги Мастеров Детейлинга. Поверьте, это зрелище не только для специалистов!

Подпишитесь на «За рулем» в

Радзивилл Божена
Количество просмотров 2
27.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0