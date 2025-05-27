Лига Мастеров Детейлинга – увлекательное шоу-соревнование профессионального мастерства

23-24 мая в Москве на площадке выставки DDExpo – 2025 Ассоциация Детейлинга (АОСДАМ) презентовала гостям адреналиновый финал Лиги Мастеров Детейлинга

Финал 24-го мая в дисциплинах полировки и PRD собрал на себя всё внимание зрителей и показал высочайший профессионализм наших мастеров.

В условиях жесткой конкуренции 1-е место в дисциплине «Полировка» занял Носочков Алексей, прославив студию YAR LAB Detailing из Ярославля, а 1-е место в дисциплине «PDR» заслужил Вячеслав Мазилин из Мытищ, представлявший компанию «Делай ровно».

Новый формат соревнований уровня Федеральной Лиги Мастеров Детейлинга был представлен публике впервые. Удобная площадка отраслевой выставки DDExpo, независимое судейство, представительный состав участников из разных городов России, интерес зрителей – слагаемые успеха Лиги, ближайший целевой ориентир которой – аккредитация в международной системе профессиональных соревнований.

Ждем от АОСДАМ новых раундов Лиги Мастеров Детейлинга. Поверьте, это зрелище не только для специалистов!