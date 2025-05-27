Дилеры Mazda начали ввоз автомобилей — сколько они стоят?

Официальные дилеры Mazda начали ввоз кроссоверов CX-5 по цене от 3,8 млн рублей

Российский дистрибьютор компании Mazda начал распределять по официальным дилерам японского бренда кроссоверы китайского производства. Сообщивший об этом источник уточняет, что на машины действует гарантия в 3 года или 100 тысяч км. По данным автора заметки, собранный в Китае кроссовер CX-5 при покупке у официального дилера Mazda сейчас обойдется российскому покупателю в сумму от 3,8 млн рублей, а при применении всех скидочных программ цена составит от 3 млн рублей.

Mazda CX-5

Ранее «За рулем» сообщал, что об официальном возвращении бренда Mazda речи в данный момент не идет. Машины закупает ООО «Мазда Мотор Рус» – привозит их, растамаживает и от своего имени дает гарантию в 3 года. Это параллельный импорт – с уплатой утильсбора, но без прямого разрешения правообладателя. Именно по этой причине автомобили не русифицированы. Самые востребованные и понятные для сервисменов модели – это Mazda CX-5 и Mazda CX-50, но завозят также Mazda CX-9 и Mazda 6.

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Источник: Автопоток