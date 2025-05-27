Эксперт сравнил стоимость обслуживания китайских, корейских и европейских машин

Эксперт Мартынов: обслуживание «китайцев» на 15-30% дешевле корейских авто

Во сколько обходится обслуживание китайских массовых авто и легко ли найти запчасти, рассказал генеральный директор управляющей компании «К-Групп» Михаил Мартынов. Он пояснил также, насколько отличается стоимость обслуживания китайских автомобилей от японских, корейских или европейских аналогов.

По его словам, сегодня регламентное техническое обслуживание массовых китайских автомобилей обходится владельцам в среднем в 4-16 тыс. рублей в зависимости от модели и объема работ и, соответственно, необходимых запчастей.

Комментарий эксперта

Михаил Мартынов, генеральный директор управляющей компании «К-Групп»:

– По нашей практике, обслуживание китайских автомобилей на 15–30% дешевле в сравнении с японскими или корейскими моделями того же класса, и примерно на 30–40% дешевле по сравнению с европейскими автомобилями. Это связано в том числе с тем, что большинство китайских автомобилей на российском рынке относительно новые и не требуют серьезного ремонта, а только регламентного обслуживания: шиномонтаж, техническое обслуживание, включающее диагностику, замену фильтров и масла.

Что касается запчастей, то ситуация с их наличием для популярных моделей китайских автомобилей на рынке улучшается, можно говорить о том, что рынок неплохо сформирован. Уже существуют достаточно крупные игроки, имеющие собственные склады, в том числе и наша компания.

Как правило, запчасти для регламентного технического обслуживания для популярных моделей китайских автомобилей всегда есть на СТО, отметил специалист. В редких случаях при отсутствии какой-то детали ее доставка со склада может занять 1-2 дня.

«Большая тройка»: Haval, Chery, Geely, сегодня к ним присоединяется еще и Changan, чувствует себя вполне комфортно. У них сформированы большие складские запасы.

Некоторые проблемы могут возникать c запчастями для новых моделей, которые недавно вышли на рынок, и для марок, которые еще не успели сформировать дилерскую сеть в России.

Если говорить о специфических запчастях или запчастях для редких для России моделей китайских автомобилей срок поставки может составлять до 3 недель. Проблемы по-прежнему сохраняются с кузовными деталями у дилеров, подытожил эксперт.

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