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Угнал свой собственный автомобиль? Кража или нет – судья ломает голову

Владельца BMW арестовали за самовольный возврат угнанного авто

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27-летний житель немецкого Мангейма оказался в центре необычной правовой дилеммы: 23 мая 2025 года его временно арестовали за то, что он самовольно вернул себе угнанный автомобиль. Ранее, находясь проездом в Румынии, мужчина сообщил о краже своего BMW 740 xDrive M 2017 года выпуска. Однако полиция бездействовала, отделываясь отписками. Благодаря встроенной системе слежения, несколько недель спустя он обнаружил свой автомобиль в Дортмунде – и без уведомления полиции, используя оригинальный ключ, сел в него и уехал обратно в Мангейм.

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Однако ситуация приняла неожиданный оборот: 38-летний житель Дортмунда, заявил, что является последним владельцем BMW, и сообщил о новом угоне. Полицейские в Мангейме быстро нашли автомобиль и, дождавшись возвращения мужчины к машине, задержали его. Любопытно, что обе стороны представили убедительные документы, подтверждающие их права на автомобиль, и теперь власти пытаются установить, кто же является его законным владельцем.

По словам представителей полиции, возможно, обе стороны стали жертвами мошенников: машину могли угнать в Румынии и перепродать в Германии. Полиция Дортмунда оценила стоимость автомобиля в 12 000 евро и пока конфисковала его до прояснения обстоятельств.

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Этот необычный случай поднимает важные правовые вопросы: нарушил ли закон мужчина, самостоятельно вернув себе собственность, и может ли новый владелец считаться добросовестным приобретателем?

Конфликт интересов показывает, насколько непростой может быть граница между правом на имущество и уголовной ответственностью за самоуправство –окончательное решение по делу суд еще не принял.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:EPA/ТАСС
Количество просмотров 7
31.05.2025 
Фото:EPA/ТАСС
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