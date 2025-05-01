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Эти модели популярного европейского бренда теряют в цене быстрее других

Топ-5 моделей BMW, которые обесцениваются быстрее всего

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Ресурс BMWBLOG перечислил модели бренда BMW, которые теряют в цене быстрее других. Так, первое место занял BMW 7 Series (- 67,1% за пять лет). Чуть менее заметным, но всё же значительным, является падение стоимости кроссовера BMW XM. Этот автомобиль может потерять более 67% от своей начальной цены.

Цена электрокара BMW iX за пять лет упадет примерно на 65%.

BMW 5 Series Hybrid за тот же период обесценится на 64,7%, а гибридный X5 – на 58,2%.

BMW 7-й серии
BMW 7-й серии
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В числе возможных причин столь заметного обесценивания эксперты указали высокую начальную цену и быстрые темпы технического прогресса, из-за которого даже недавние модели быстро морально устаревают.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

Источник: Tarantas.news

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Ушакова Ирина
Количество просмотров 3
01.05.2025 
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