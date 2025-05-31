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Забудьте про тетрис: Dacia сама ловко «уложит» багаж в автомобиль

Dacia разработала приложение, которое подскажет, как лучше разместить багаж

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Компания Dacia представила новую функцию Boot Organizer в своем мобильном приложении Dacia AR, которая помогает водителям оптимально размещать багаж в автомобиле. Больше не нужно гадать, как лучше уложить чемоданы или доску для серфинга – приложение с дополненной реальностью подскажет оптимальное расположение каждого предмета. Бесплатное приложение доступно на iOS и Android и позволяет визуализировать размещение груза в багажнике.

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В нем предусмотрены десятки предустановленных предметов, но пользователь также может добавить собственные. Приложение особенно полезно для путешественников: в нем есть готовые сценарии для поездок, кемпинга или переезда. Как подчеркивают в компании, это часть стратегии Renault Group по расширению функциональности автомобилей без лишних затрат для пользователя.

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В дополнение к Boot Organizer бренд предлагает другие умные сервисы например, Dacia Travel Companion, который помогает планировать поездки, следит за усталостью водителя и интегрируется с картографическими приложениями. Смартфон становится центральным элементом взаимодействия с автомобилем, объединяя в себе все цифровые возможности экосистемы Dacia.

Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Фото:Dacia
Количество просмотров 4
31.05.2025 
Фото:Dacia
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