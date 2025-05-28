У водителей будут отбирать права за прием лекарств

ГД одобрила закон о наказании за езду в состоянии лекарственного опьянения

ГД РФ одобрила в первом чтении законопроект, внесенный еще в июне 2023 года. Документ предполагает дать инспекторам ГИБДД возможность лишать водителей прав за управление в состоянии лекарственного опьянения – когда они принимали препараты, ухудшающие реакцию, но не входящие в официальные запретные списки.

Статью 12.8 КоАП, регулирующую наказания за управление в состоянии опьянения, предполагается дополнить примечанием о том, что ответственность наступает, в том числе, при выявлении в организме водителя лекарств, не входящих в прочие перечни, на фоне клинической картины опьянения.

Новый список запрещенных для водителей препаратов предстоит составить Минздраву РФ.

По действующим правилам, водителя нельзя привлечь к ответственности, если в ходе медосвидетельствования в его крови нашли вещества, не относящиеся, например, к этиловому спирту или препаратам, официально признанным наркотическими и психотропными. Между тем, целый ряд лекарств может ухудшать реакцию и внимание.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник Тигр.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ТАСС