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Значим не эффект, а след: за вещество в составе лекарства — штраф и лишение прав

Скоро водителя будут наказывать за сам факт вещества в организме, без учета дозы

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На рассмотрении в Госдуме находится законопроект об административной ответственности за управление транспортным средством под воздействием лекарств (№ 379447-8). Он уточняет примечание к статье 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» КоАП.

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Таким образом, административная ответственность будет наступать не только при наличии в организме алкоголя, наркотиков или психотропных веществ, но и в случае выявления иных веществ, входящих в состав некоторых лекарств, если известно, что они ухудшают внимание и реакцию, и при этом установлены признаки опьянения. Перечень таких веществ определит Правительство РФ. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного Фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов:

– Недавнее определение Верховного суда однозначно подтвердило: любое обнаружение кодеина, фенобарбитала или иного психоактивного вещества из перечня, утвержденного постановлением Правительства РФ № 681, автоматически квалифицируется как состояние опьянения. Санкции по статье 12.8 КоАП очень строгие: лишение права управления сроком не менее полутора лет и штраф 45 000 рублей. Применяются они независимо от дозы, рецепта и субъективного самочувствия водителя.

В чем опасность?

Она заключается в том, что под уголовно-административную норму попадают широкодоступные лекарственные формы: противокашлевые средства с кодеином, сердечные капли с фенобарбиталом, ряд седативных и анальгетических препаратов. Текущая методика медицинского освидетельствования, основанная исключительно на лабораторном выявлении следовых концентраций, не предусматривает «пороговых» значений, аналогичных допустимой норме алкоголя.

Ситуацию усугубляет отсутствие юридически обязательного перечня «запрещённых» лекарств: Минздрав публикует лишь рекомендательный список, не охватывающий быстро обновляющийся ассортимент аптек. Информационные предупреждения на самих препаратах, как правило, сформулированы неоднозначно, а крупноформатная маркировка для водителей пока не введена. Дополнительно клинические показатели (давление, пульс, координация) официально исключены из оценки состояния.

Правительственный законопроект № 379447-8 призван устранить пробел. Документ вводит специальный отдельный реестр препаратов, прием которых способен ухудшить внимание и реакцию; его формирование и актуализацию планируется поручить Правительству. Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медосвидетельствования.

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Рекомендации для водителей

Но на текущий момент рекомендую всем водителям, принимающим лекарства, тщательно изучать состав всех принимаемых лекарственных средств. Если же не разбираетесь, то заблаговременно информируйте лечащего врача о необходимости управления транспортным средством; храните рецепты и инструкции в автомобиле для возможного обжалования протокола; воздерживайтесь от поездок в течение полного периода выведения действующего вещества из организма (для кодеина – до 12 часов, для фенобарбитала – до четырёх суток) с удвоенным запасом времени; не полагайтесь на субъективное ощущение бодрости, поскольку сегодня юридически значим лишь факт обнаружения вещества.

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Алексеева Елена
Фото:reepik / topntp26
Количество просмотров 26
28.05.2025 
Фото:reepik / topntp26
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