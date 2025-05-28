Значим не эффект, а след: за вещество в составе лекарства — штраф и лишение прав

Скоро водителя будут наказывать за сам факт вещества в организме, без учета дозы

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект об административной ответственности за управление транспортным средством под воздействием лекарств (№ 379447-8). Он уточняет примечание к статье 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» КоАП.

Таким образом, административная ответственность будет наступать не только при наличии в организме алкоголя, наркотиков или психотропных веществ, но и в случае выявления иных веществ, входящих в состав некоторых лекарств, если известно, что они ухудшают внимание и реакцию, и при этом установлены признаки опьянения. Перечень таких веществ определит Правительство РФ. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного Фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов:

– Недавнее определение Верховного суда однозначно подтвердило: любое обнаружение кодеина, фенобарбитала или иного психоактивного вещества из перечня, утвержденного постановлением Правительства РФ № 681, автоматически квалифицируется как состояние опьянения. Санкции по статье 12.8 КоАП очень строгие: лишение права управления сроком не менее полутора лет и штраф 45 000 рублей. Применяются они независимо от дозы, рецепта и субъективного самочувствия водителя.

В чем опасность?

Она заключается в том, что под уголовно-административную норму попадают широкодоступные лекарственные формы: противокашлевые средства с кодеином, сердечные капли с фенобарбиталом, ряд седативных и анальгетических препаратов. Текущая методика медицинского освидетельствования, основанная исключительно на лабораторном выявлении следовых концентраций, не предусматривает «пороговых» значений, аналогичных допустимой норме алкоголя.

Ситуацию усугубляет отсутствие юридически обязательного перечня «запрещённых» лекарств: Минздрав публикует лишь рекомендательный список, не охватывающий быстро обновляющийся ассортимент аптек. Информационные предупреждения на самих препаратах, как правило, сформулированы неоднозначно, а крупноформатная маркировка для водителей пока не введена. Дополнительно клинические показатели (давление, пульс, координация) официально исключены из оценки состояния.

Правительственный законопроект № 379447-8 призван устранить пробел. Документ вводит специальный отдельный реестр препаратов, прием которых способен ухудшить внимание и реакцию; его формирование и актуализацию планируется поручить Правительству. Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медосвидетельствования.

Рекомендации для водителей

Но на текущий момент рекомендую всем водителям, принимающим лекарства, тщательно изучать состав всех принимаемых лекарственных средств. Если же не разбираетесь, то заблаговременно информируйте лечащего врача о необходимости управления транспортным средством; храните рецепты и инструкции в автомобиле для возможного обжалования протокола; воздерживайтесь от поездок в течение полного периода выведения действующего вещества из организма (для кодеина – до 12 часов, для фенобарбитала – до четырёх суток) с удвоенным запасом времени; не полагайтесь на субъективное ощущение бодрости, поскольку сегодня юридически значим лишь факт обнаружения вещества.