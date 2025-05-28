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Автобус с рабочими, ГАЗель и легковушка столкнулись: подробности страшного ДТП

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 12 человек, один погиб

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В дорожной аварии в Ленинградской области один человек погиб и еще 12 пострадали. ДТП с участием автобуса, грузового автомобиля ГАЗель и легковушки произошло 27 мая на Сланцевском шоссе в Кингисеппском районе.

Предварительно, один человек скончался, еще 12 обратились за медпомощью.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские, сотрудники МЧС и других ведомств. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

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Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник Тигр.

Источник: telegram-канал ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, telegram-канал СУ СК России по Ленинградской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 17
28.05.2025 
Фото:МВД Медиа
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