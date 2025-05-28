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Минздрав готовит список лекарств, влияющих на реакцию водителей

Среди запрещенных за рулем препаратов будут противоэпилептические и наркозные

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Минздрав России совместно с экспертами разрабатывает список веществ в лекарственных препаратах, которые могут снижать внимание и ухудшать управление транспортом. В этот список, как сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, войдут, в частности, противоэпилептические и наркозные препараты. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому административная ответственность за вождение в состоянии опьянения будет наступать при обнаружении в организме водителя веществ, ухудшающих внимание и реакцию.

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Салагай подчеркнул, что эпилепсия является противопоказанием к управлению автомобилем, а также отметил наличие в России современной лабораторной базы для выявления различных психоактивных веществ, включая ненаркотические.

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Законопроект предусматривает, что ответственность наступает при обнаружении соответствующих веществ в организме и наличии клинических признаков опьянения. Перечень таких веществ (групп веществ), ухудшающих внимание и реакцию человека, установит правительство РФ

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 5
28.05.2025 
Фото:freepik / freepik
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