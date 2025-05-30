Снаружи — Волга, внутри — мощь и технологии. Правда, стоит недешево

Волгу (ГАЗ-24) 1977 года с мотором 290 л.с. продают в Москве за 3 000 000 рублей

На одном из известных класссифайдов предлагают уникальную Волгу (ГАЗ-24) 1977 года выпуска, прошедшую глубокую реставрацию и техническую модернизацию в формате restomod/pro-touring (реставрация плюс модернизация). Автомобиль был полностью восстановлен и собран с нуля в 2016 году московской тюнинг-студией NVA-Motors и с момента сборки проехал всего 33 000 км. Машина в отличном состоянии, не была в ДТП, у нее оригинальный ПТС, и указан всего лишь один владелец.

В основе седана – классический кузов ГАЗ-24, который капитально отреставрирован: заменены двери, крылья, передний фартук, задняя панель, пороги и усилители. Усилители изготовлены из толстого профиля, все зазоры выведены с использованием наваривания и шлифовки, и сделана антикоррозионная обработка. Автомобиль осовременили: установили бензиновый V8-двигатель Toyota 1UZ-FE VVT-i объемом 4,0 л и мощностью 290 л.с. (по ПТС – 256 л.с.) и 5-ступенчатый автомат Toyota A650E. Использован задний мост от Volvo 740/940, передняя подвеска и рулевая колонка – от ГАЗ-31105, есть гидроусилитель руля. В тормозной системе применены дисковые механизмы и вакуумный усилитель от Nissan. Все технические изменения официально оформлены.

Как уверяет продавец, сегодня такой комплекс работ оценивается от 5 до 12 млн рублей, сам процесс длительный и трудоемкий – вносить подобные улучшения могут до 3 лет. Видимо, этим и объясняется немаленькая стоимость автомобиля – 3 млн рублей. Волга прекрасно выглядит и может быть использована в качестве автомобиля выходного дня, и уж точно на дороге будущий владелец незамеченным не останется.

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Источник: Avito.Авто