Подразделение Renault выпустит суперкар мощностью 1000 л.с.

Лука де Мео анонсировал запуск гибридного суперкара Alpine в 2028 году

Компания Alpine объявила о своих намерениях запустить гибридный суперкар мощностью около 1000 л.с. к 2028 году. Данная информация была озвучена генеральным директором Renault Group, Лукой де Мео, во время презентации электрокара A390 во французском Дьеппе. Возглавит проект Филипп Криф, ранее работавший над Ferrari 458 и Alfa Romeo Giulia.

Суперкар будет иметь бензиновый турбированный V6, который будет приводить задние колёса, а также два электромотора на передней оси, которые обеспечат векторное управление крутящим моментом. Кузов автомобиля будет изготовлен из алюминия и углепластика. Разработка силовой установки будет осуществляться новым подразделением Renault – Hypertech, расположенным в техническом центре Viry-Chatillon. Эта команда также работает над гоночными технологиями для чемпионата World Endurance Championship.

Концепт Alpenglow

Криф заявил, что суперкар не будет повторением концепта Alpenglow, который напоминает гоночные машины для «24 часов Ле-Мана»: «это дорожная модель с иными задачами». Он отметил, что проект имеет три главные цели: укрепить имидж Alpine, стать «лабораторией инноваций» для группы Renault и добиться коммерческого успеха.

Несмотря на акцент Alpine на электромобили (планируемые пять новых EV к 2030 году), гибридный суперкар станет флагманом марки. Криф провёл аналогию с Ferrari SF90, указав, что подобные технологии уже показали свою эффективность в автоспорте. Уверенность в спросе поддерживается успешной продажей электрического R5 Turbo 3E стоимостью £150 тыс., который был быстро распродан.

Лука де Мео добавил, что Alpine продолжит участвовать в Формуле-1, даже несмотря на скромные результаты: «Для бренда важно сохранять присутствие в чемпионате — это укрепляет репутацию». Он также напомнил, что для достижения успеха требуется время, а также упомянул необходимость пройти три поколения моделей и управлять остаточной стоимостью и дистрибуцией.

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Источник: Top Gear