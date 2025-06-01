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Подразделение Renault выпустит суперкар мощностью 1000 л.с.

Лука де Мео анонсировал запуск гибридного суперкара Alpine в 2028 году

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Компания Alpine объявила о своих намерениях запустить гибридный суперкар мощностью около 1000 л.с. к 2028 году. Данная информация была озвучена генеральным директором Renault Group, Лукой де Мео, во время презентации электрокара A390 во французском Дьеппе. Возглавит проект Филипп Криф, ранее работавший над Ferrari 458 и Alfa Romeo Giulia.

Суперкар будет иметь бензиновый турбированный V6, который будет приводить задние колёса, а также два электромотора на передней оси, которые обеспечат векторное управление крутящим моментом. Кузов автомобиля будет изготовлен из алюминия и углепластика. Разработка силовой установки будет осуществляться новым подразделением Renault – Hypertech, расположенным в техническом центре Viry-Chatillon. Эта команда также работает над гоночными технологиями для чемпионата World Endurance Championship.

Концепт Alpenglow
Концепт Alpenglow
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Криф заявил, что суперкар не будет повторением концепта Alpenglow, который напоминает гоночные машины для «24 часов Ле-Мана»: «это дорожная модель с иными задачами». Он отметил, что проект имеет три главные цели: укрепить имидж Alpine, стать «лабораторией инноваций» для группы Renault и добиться коммерческого успеха.

Несмотря на акцент Alpine на электромобили (планируемые пять новых EV к 2030 году), гибридный суперкар станет флагманом марки. Криф провёл аналогию с Ferrari SF90, указав, что подобные технологии уже показали свою эффективность в автоспорте. Уверенность в спросе поддерживается успешной продажей электрического R5 Turbo 3E стоимостью £150 тыс., который был быстро распродан.

Лука де Мео добавил, что Alpine продолжит участвовать в Формуле-1, даже несмотря на скромные результаты: «Для бренда важно сохранять присутствие в чемпионате — это укрепляет репутацию». Он также напомнил, что для достижения успеха требуется время, а также упомянул необходимость пройти три поколения моделей и управлять остаточной стоимостью и дистрибуцией.

Источник: Top Gear

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Лежнин Роман
Фото:Alpine
Количество просмотров 245
01.06.2025 
Фото:Alpine
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