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Японский бренд вернулся в топ-10 по продажам в России

Toyota после долгой паузы вновь оказалась в списках бестселлеров в РФ

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Марка Toyota вновь оказалась в списке наиболее популярных у покупателей новых автомобилей.

Тут, конечно, нужно оговориться, что учитываются данные продаж с «параллельных» поставок, ибо официально продукция японского концерна не поставляется на российский рынок с 2022-го, а также тот факт, что это попадание в топ-10 пока очень краткосрочное, по результатам продаж одной недели с 26 мая по 1 июня. Тем не менее, Toyota подтверждает свою популярность у россиян.

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За отчетный период новые машины этой японской марки купили 416 россиян, что поставило марку на десятую строчку рейтинга – в последний раз такое было в октябре 2024 года.

Перед Тойотой – «русифицированный» Solaris (494 авто), а далее, по восходящей, Omoda, Jetour и Belgee, все с результатами менее тысячи проданных авто. А первую пятерку сформировали Changan (1651 авто), Geely (1720), Chery (2390) Haval (2650) и Lada, дилеры которой на минувшей неделе продали совершенно недосягаемые для конкурентов 6613 автомобилей.

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 174
02.06.2025 
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