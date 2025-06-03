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В России набирают популярность подержанные машины из Кореи

Целиков: за четыре месяца из Кореи в РФ ввезли более 22 тысяч авто с пробегом

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За первые четыре месяца 2025 года из Кореи в Россию был ввезено 22 855 легковых автомобилей с пробегом, рассказал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Эксперт оговаривается, что не все эти импортированные машины собраны в самой Корее – присутствуют авто немецкой, японской и другой сборки. Приоритетом пользуются автомобили в возрасте 3-4 года, остальные же составляют всего 5% объема.

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Наиболее популярной являются автомобили марки Kia – их в Россию ввезено 6092 штуки. На втором месте – BMW с результатом 4503 машин, а далее расположились Hyundai (3180 шт.), Mercedes-Benz (2579 шт.) и Audi (1623 шт.).

Среди моделей лидируют Hyundai Palisade (1367 шт.), Kia K5 (1232 шт.), Kia Carnival (1167 шт.), BMW 5-й серии (1036 шт.) и Kia Sorento (1035 шт.). В целом импорт подержанных автомобилей из Кореи показывает уверенный рост, заключает эксперт: прибавка по отношению к тому же периоду прошлого года составляет 84%.

Источник: Сергей Целиков

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Количество просмотров 375
03.06.2025 
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