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Пересмотр норм тонировки в авто — кому это нужно?

Тимашов: Инициатива по тонировке стекол станет поводом пересмотра нормативов

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Пересмотр правил тонировки стекол в автомобилях – тема, которая вызывает много споров. В ЛДПР предложили разрешить автовладельцам тонировать передние боковые стекла при условии, что их светопропускание будет не менее 60% от нормы, установленной техрегламентом. Это значит, что ответственность будет наступать, если светопропускание окажется ниже 42%, при этом ветровое стекло тонировать по-прежнему нельзя. Мы спросили у эксперта, насколько оправданы такие изменения и какова перспектива их принятия.

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Мнение эксперта

Роман Тимашов, Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– Поскольку сейчас норма требует не менее 70% светопропускания, предлагается ввести порог в 42% – это и будет новой границей ответственности. Лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света.

Многие современные автомобили уже с завода имеют легкую тонировку стекол, например, зеленый или бронзовый оттенок, особенно на передних боковых. Такие стекла могут давать светопропускание около 72–75%, но на практике, с учетом естественного износа, загрязнений, пленок для защиты от ультрафиолета и даже заводского ламинирования, показатель может немного снижаться – вплоть до 68–70%.

Формально это уже считается нарушением, хотя разница минимальна и не влияет на безопасность. Тонировка предотвращает выцветание салона от солнца, а также способствует личному комфорту, так как многим автовладельцам просто приятнее находиться в затемненном салоне. Кроме того, более мягкий подход к требованиям к тонировке может сократить количество формальных нарушений, которые не несут реальной угрозы безопасности.

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С другой стороны, главная причина введения строгих ограничений, это безопасность. Следует отметить, что хорошая видимость важна в условиях плохой освещенности и в ночное время. Поэтому полностью игнорировать этот аспект не стоит. Похожие предложения по разрешениям использовать тонировку на определенных условиях уже вносились ранее, однако не находили поддержки у профильных ведомств, в первую очередь у МВД.

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Алексеева Елена
Фото:ТАСС/ Павел Смертин
Количество просмотров 498
02.06.2025 
Фото:ТАСС/ Павел Смертин
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