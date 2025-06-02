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В Госдуме хотят снизить требования к тонировке автомобилей

Депутат ГД Нилов предложил смягчить ограничения на тонировку боковых стекол авто

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Депутаты ГД от фракции ЛДПР предложили смягчить ограничения на тонировку боковых стекол автомобилей, проинформировал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно инициативе, автовладельцы смогут использовать тонировку на передних боковых стеклах при условии, что их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного требованиями техрегламента (70%). То есть ответственность последует при светопропускании передних боковых стекол менее 42%.

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В пояснительной записке к документу сказано, что штраф за нарушение нормы светопропускания лобового стекла авторы инициативы предлагают повысить до 3 тыс. рублей. А штраф за нарушение смягченных требований по светопропусканию боковых передних стекол предлагается увеличить до 1 тыс. рублей.

По требованиям техрегламента, тонировка для лобового и передних боковых стекол авто должна пропускать не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

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Источник: Telegram-канал депутата ГД РФ Ярослава Нилова

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Юлия Рубцова
Количество просмотров 224
02.06.2025 
Фото:ТАСС/ Юлия Рубцова
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