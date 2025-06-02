В Госдуме хотят снизить требования к тонировке автомобилей

Депутат ГД Нилов предложил смягчить ограничения на тонировку боковых стекол авто

Депутаты ГД от фракции ЛДПР предложили смягчить ограничения на тонировку боковых стекол автомобилей, проинформировал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно инициативе, автовладельцы смогут использовать тонировку на передних боковых стеклах при условии, что их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного требованиями техрегламента (70%). То есть ответственность последует при светопропускании передних боковых стекол менее 42%.

В пояснительной записке к документу сказано, что штраф за нарушение нормы светопропускания лобового стекла авторы инициативы предлагают повысить до 3 тыс. рублей. А штраф за нарушение смягченных требований по светопропусканию боковых передних стекол предлагается увеличить до 1 тыс. рублей.

По требованиям техрегламента, тонировка для лобового и передних боковых стекол авто должна пропускать не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.

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Источник: Telegram-канал депутата ГД РФ Ярослава Нилова